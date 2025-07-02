В Ташкенте задержали двух мошенников, которые обещали «помочь» получить кредит на 3 млн долларов

Оперативники Службы государственной безопасности при поддержке Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре задержали 46-летнюю ранее судимую женщину — руководительницу торговой фирмы. Она вошла в доверие к жителю Кибрайского района Ташкентской области и заверила его, что с помощью своих якобы влиятельных связей в одном из акционерных коммерческих банков может оформить кредит на сумму 3 миллиона долларов. За свои «услуги» она запросила 33% от суммы кредита — это 990 тысяч долларов.