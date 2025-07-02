Пожилой самарец перевел на «безопасные счета» мошенников 3 млн рублей

Спустя некоторое время вновь позвонили с незнакомых номеров. На этот раз неизвестный, представившись правоохранителем сообщил, что мошенники пытаются похитить со счета самарца денежные средства и оформить на его имя кредиты. Мужчину убедили, что спасти сбережения может помочь только сотрудник «Центробанка», который предложил перевести имеющиеся денежные средства на указанные якобы «безопасные» счета. Самарец поддался уловкам аферистов и перевел им более 3 миллионов рублей.