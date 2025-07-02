В США планируют лишать гражданства за определенные преступления

Говоря о России, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2025 году список преступлений, за которые в стране лишат приобретенного гражданства, может пополниться пунктами о призывах к терроризму и совершении сексуального насилия. Также в него могут внести и пункт о сотрудничестве с государствами Запада не в интересах РФ.