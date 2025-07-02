Минюст США планирует лишать приобретенного гражданства страны тех лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности.
Министерство юстиции США рассматривает возможность лишения приобретенного гражданства граждан страны, совершивших определенные преступления — например, угрожающие нацбезопасности и правонарушения военного характера. Соответствующие данные размещены в служебной записке заместителя генпрокурора Бретта Шумейта.
«Прокурорам настоятельно рекомендуется отдавать приоритет делам, связанным с лицами, которые “представляют потенциальную угрозу национальной безопасности”», — говорится в служебной записки Шумейта от 11 июня. Информацию передает телеканал ABC.
Известно, что он предоставил федеральным прокурорам значительную свободу в принятии решений о возбуждении процедур денатурализации, если это способствует реализации политических задач администрации. Кроме того, в его записке отмечается, что в отдельных случаях прокуроры обязаны лишать гражданства лиц, замешанных в пытках, военных преступлениях, торговле людьми и иных серьезных нарушениях прав человека.
Говоря о России, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2025 году список преступлений, за которые в стране лишат приобретенного гражданства, может пополниться пунктами о призывах к терроризму и совершении сексуального насилия. Также в него могут внести и пункт о сотрудничестве с государствами Запада не в интересах РФ.