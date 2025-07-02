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В США планируют лишать гражданства за определенные преступления

Министерство юстиции США рассматривает возможность лишения приобретенного гражданства граждан страны, совершивших определенные преступления — например, угрожающие нацбезопасности и правонарушения военного характера. Соответствующие данные размещены в служебной записке заместителя генпрокурора Бретта Шумейта.

Минюст США планирует лишать приобретенного гражданства страны тех лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности.

Министерство юстиции США рассматривает возможность лишения приобретенного гражданства граждан страны, совершивших определенные преступления — например, угрожающие нацбезопасности и правонарушения военного характера. Соответствующие данные размещены в служебной записке заместителя генпрокурора Бретта Шумейта.

«Прокурорам настоятельно рекомендуется отдавать приоритет делам, связанным с лицами, которые “представляют потенциальную угрозу национальной безопасности”», — говорится в служебной записки Шумейта от 11 июня. Информацию передает телеканал ABC.

Известно, что он предоставил федеральным прокурорам значительную свободу в принятии решений о возбуждении процедур денатурализации, если это способствует реализации политических задач администрации. Кроме того, в его записке отмечается, что в отдельных случаях прокуроры обязаны лишать гражданства лиц, замешанных в пытках, военных преступлениях, торговле людьми и иных серьезных нарушениях прав человека.

Говоря о России, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в 2025 году список преступлений, за которые в стране лишат приобретенного гражданства, может пополниться пунктами о призывах к терроризму и совершении сексуального насилия. Также в него могут внести и пункт о сотрудничестве с государствами Запада не в интересах РФ.

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