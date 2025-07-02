Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ перебросили под Сумы спецподразделение ГУР «Артан»

Командование ВСУ задействовало на сумском направлении спецподразделение, которое подчиняется Главному управлению разведки Минобороны Украины.

Источник: Аргументы и факты

На сумском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) задействовали специальное подразделение «Артан», которое подчиняется Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Северный ветер», связанного с российской группировкой войск «Север».

По информации от военкоров, о переброске спецназа ГУР в Сумскую область стало известно из публикаций украинских волонтёров.

«Неонацисты действуют в составе штурмовых групп, состоящих из насильно мобилизованных украинцев», — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска продолжают наступление в Сумской области с целью создания буферной зоны на Украине. ВСУ несут потери на этом направлении, постоянно перебрасывая дополнительные силы на этот участок.

Ранее сообщалось, что генштаб ВСУ де-факто признал потерю контроля над рядом территорий на севере Сумской области.