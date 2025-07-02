На сумском направлении Вооружённые силы Украины (ВСУ) задействовали специальное подразделение «Артан», которое подчиняется Главному управлению разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Об этом стало известно из сообщения Telegram-канала «Северный ветер», связанного с российской группировкой войск «Север».
По информации от военкоров, о переброске спецназа ГУР в Сумскую область стало известно из публикаций украинских волонтёров.
«Неонацисты действуют в составе штурмовых групп, состоящих из насильно мобилизованных украинцев», — говорится в сообщении.
Напомним, российские войска продолжают наступление в Сумской области с целью создания буферной зоны на Украине. ВСУ несут потери на этом направлении, постоянно перебрасывая дополнительные силы на этот участок.
Ранее сообщалось, что генштаб ВСУ де-факто признал потерю контроля над рядом территорий на севере Сумской области.