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Один из фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловал арест

Фигурант по делу преступной группы в Екатеринбурге Сафаров обжаловал арест.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Один из фигурантов по делу преступной группы в Екатеринбурге обжаловал арест, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«По Акифу Сафарову поступила жалоба», — сказала собеседница агентства.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, «входившие в состав этнической преступной группы», причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля пятерых обвиняемых. В среду меру пресечения изберут шестому фигуранту.