Один из фигурантов дела об ОПГ в Екатеринбурге обжаловал арест

Следственное управление СК РФ по Свердловской области 27 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, «входившие в состав этнической преступной группы», причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Суд арестовал до 19 июля пятерых обвиняемых. В среду меру пресечения изберут шестому фигуранту.