ФСБ: В Самарской области трое мужчин похитили двух человек ради 1,4 млн рублей

Жертвами стали двое молодых мужчин из села Кротовка, которых в марте этого года насильно посадили в автомобиль и удерживали против их воли.
Злоумышленники выдвинули родственникам заложников условие о переводе 1,4 миллиона рублей на указанный банковский счет. Только после получения денег похищенные были освобождены.
Двоих участников преступной группы задержали сразу после обращения потерпевших в правоохранительные органы. Третий подозреваемый скрывается, объявлен в федеральный розыск. Автомобиль, использованный для совершения преступления, изъят и арестован.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). В отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которая в конце июня была продлена на два месяца.
Следственные действия продолжаются под контролем региональных управлений ФСБ и Следственного комитета. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, включая возможную причастность других лиц.
Примечание: При наличии любой информации о местонахождении разыскиваемого просьба сообщать по телефону 102 или в ближайшее отделение полиции.