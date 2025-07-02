ФСБ: В Самарской области трое мужчин похитили двух человек ради 1,4 млн рублей

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). В отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, которая в конце июня была продлена на два месяца.