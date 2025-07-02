«Сдавили шею ремнем»: разбойное нападение на водителя произошло в Мангистау

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 30 июня около 20:30 на окраине поселка Акшукур злоумышленники, воспользовавшись услугами водителя, напали на него в пути.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по «горячим следам», сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых.
По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Расследование продолжается.
Ранее в Павлодарской области провели задержание подозреваемых в разбойном нападении на дом директора крупной охранной фирмы в Экибастузе. Было похищено имущество на общую сумму более 11 млн тенге.