Автобус врезался в пять автомобилей на улице Новосибирской

На улице Новосибирской произошёл инцидент, в результате которого маршрутный автобус номер 99 протаранил пять автомобилей.
По предварительным данным, автобус двигался на высокой скорости и проехал на жёлтый сигнал светофора, после чего столкнулся с «Газелью» и несколькими стоящими транспортными средствами.
Согласно свидетельствам очевидцев, автобус мчался с приличной скоростью, что могло стать причиной данного происшествия. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств аварии и выясняют детали инцидента. Водителей призывают быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.