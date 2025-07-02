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Автобус врезался в пять автомобилей на улице Новосибирской

На улице Новосибирской произошёл инцидент, в результате которого маршрутный автобус номер 99 протаранил пять автомобилей.

На улице Новосибирской произошёл инцидент, в результате которого маршрутный автобус номер 99 протаранил пять автомобилей.

По предварительным данным, автобус двигался на высокой скорости и проехал на жёлтый сигнал светофора, после чего столкнулся с «Газелью» и несколькими стоящими транспортными средствами.

Согласно свидетельствам очевидцев, автобус мчался с приличной скоростью, что могло стать причиной данного происшествия. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку обстоятельств аварии и выясняют детали инцидента. Водителей призывают быть внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.