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Из-за тумана в Омске самолет из Сочи приземлился в Тюмени

Ранее рейс из Омска в Сочи также не смог вылететь вовремя.

Источник: Комсомольская правда

В Омске изменение метеоусловий серьезно повлияло на авиарейсы. Из-за сильного тумана и низкой видимости в аэропорту Омска вылет рейса U6676 авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Омск — Сочи был перенесен.

Ранее рейс U6675, следовавший в обратном направлении из Сочи в Омск, не смог приземлиться в пункте назначения и был направлен на запасной аэродром в Тюмени.

Как рассказали КП Омск в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» пассажиры задержанных рейсов получают полное содействие от авиакомпании в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ (ФАП-82). Им предоставлены напитки и горячее питание, а также оказывается информационная поддержка.

Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства. Как только метеоусловия позволят, рейсы будут выполнены в штатном режиме. Пассажиров просят следить за обновлениями информации через официальные каналы авиакомпании или справочные службы аэропортов.

Ранее мы писали, что в Омске на 12 часов откладывается вылет в Москву.