Из-за тумана в Омске самолет из Сочи приземлился в Тюмени

В Омске изменение метеоусловий серьезно повлияло на авиарейсы. Из-за сильного тумана и низкой видимости в аэропорту Омска вылет рейса U6676 авиакомпании «Уральские авиалинии» по маршруту Омск — Сочи был перенесен.
Ранее рейс U6675, следовавший в обратном направлении из Сочи в Омск, не смог приземлиться в пункте назначения и был направлен на запасной аэродром в Тюмени.
Как рассказали КП Омск в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии» пассажиры задержанных рейсов получают полное содействие от авиакомпании в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ (ФАП-82). Им предоставлены напитки и горячее питание, а также оказывается информационная поддержка.
Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства. Как только метеоусловия позволят, рейсы будут выполнены в штатном режиме. Пассажиров просят следить за обновлениями информации через официальные каналы авиакомпании или справочные службы аэропортов.
Ранее мы писали, что в Омске на 12 часов откладывается вылет в Москву.