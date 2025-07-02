В Газе сотни пациентов могут погибнуть из-за блокады Израиля

В больнице заканчивается топливо для электрогенераторов, пишет телеканал Al Jazeera.
Сотни пациентов больницы «Аш-Шифа», которая является крупнейшим медицинским центром на севере сектора Газа, находятся на грани смерти. Все это связано с дефицитом топлива для электрогенераторов, который вызван устроенной Израилем блокадой. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.
«Израильские действия привели к прекращению поставок топлива в медцентр, в результате чего он вынужден останавливать работу жизненно важных подразделений», — сообщает телеканал. Его слова приводит ТАСС.
По словам телеканала, отделения интенсивной терапии почти не работают, а аппараты для диализа выключены. Это угрожает жизням большого количества людей.