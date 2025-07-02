Пожар в квартире в Нефтекамске погубил пожилую женщину

Вчера вечером, 1 июля, на проспекте Комсомольский в башкирском городе Нефтекамске произошел пожар в квартире на втором этаже многоквартирного дома. Как сообщает пресс-служба МЧС республики, возгорание началось на кухне, после чего огонь быстро перекинулся на коридор, а помещение заполнилось едким дымом.
Спасатели в дыхательных аппаратах эвакуировали пятерых жильцов, еще 15 человек покинули здание самостоятельно. При вскрытии металлической двери горящей квартиры пожарные обнаружили 88-летнюю женщину без сознания. Медики констатировали ее смерть. Еще один 24-летний мужчина самостоятельно обратился в больницу с отравлением продуктами горения.
Согласно предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Расследование обстоятельств происшествия ведет дознаватель МЧС.
По оперативным данным, за последние сутки в Башкирии зарегистрировано 38 пожаров. На водных объектах произошло одно происшествие, а для ликвидации последствий ДТП спасатели привлекались четыре раза.
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