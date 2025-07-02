МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в Москве

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объявил, что 1 июля 2025 года стало самым холодным среди всех первых дней этого месяца за 63 года. По словам Леуса, температура воздуха составила 14,3 °С. Синоптик добавил, что в первый день нового месяца в столице были дожди и ветер до 17 м/с.