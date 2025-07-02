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МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в Москве

В Москве 2 июля ожидается ливень и усиление ветра, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 100% 755 мм рт. ст. +24°
Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«2 июля в Москве ожидается дождь, усиление ветра с порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Из-за ухудшения погоды водителям порекомендовали быть внимательными при управлении автомобилем, парковаться в безопасных местах. Пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объявил, что 1 июля 2025 года стало самым холодным среди всех первых дней этого месяца за 63 года. По словам Леуса, температура воздуха составила 14,3 °С. Синоптик добавил, что в первый день нового месяца в столице были дожди и ветер до 17 м/с.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что 3—4 июля температура воздуха в столичном регионе поднимется до 26 градусов. Однако в выходные ожидается похолодание до +21, отметил Вильфанд.