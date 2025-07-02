Челябинца, изрезавшего женщину на почве ревности, отдали под суд

У одного из подъездов дома 61-А по улице Российская (Центральный район) между нетрезвыми знакомыми на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого 49-летний горожанин нанес не менее шести ударов ножом 45-летней женщине, после чего попытался скрыться.