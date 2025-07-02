В Хабаровске закрыли подпольное казино

В пресс-службе судов краевой столицы рассказали, что все началось в ноябре 2023 года, когда организатор группы арендовала помещение и закупила 33 единицы игрового оборудования. Она лично встречала клиентов, принимала ставки и выдавала выигрыши. Позже к делу подключились сообщники, взявшие на себя функции администраторов.