В Хабаровске закрыли подпольное казино

За полгода деятельности им удалось получить более 12 миллионов рублей незаконного дохода.
В пресс-службе судов краевой столицы рассказали, что все началось в ноябре 2023 года, когда организатор группы арендовала помещение и закупила 33 единицы игрового оборудования. Она лично встречала клиентов, принимала ставки и выдавала выигрыши. Позже к делу подключились сообщники, взявшие на себя функции администраторов.
Преступная схема отличалась продуманностью: четкое распределение ролей, конспирация, отлаженные механизмы получения прибыли. Все это время подпольное казино работало без сбоев, пока правоохранители не пресекли его деятельность.
На суде все трое полностью признали вину. Суд учел смягчающие обстоятельства: сотрудничество со следствием, возврат части денег, а также личные ситуации подсудимых. В результате организатор получила 2 года условно, а администраторы — год и 10 месяцев условно.