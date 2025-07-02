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В Красноярске объявили угрозу возникновения ЧС после просадки грунта у дома

КРАСНОЯРСК, 2 июл — РИА Новости. Угроза возникновения ЧС муниципального характера объявлена в Красноярске после просадки грунта под стеной подъезда пятиэтажного дома, причины произошедшего определят в ближайшее время, сообщает мэрия города.

Источник: РИА Новости

Ранее краевая прокуратура сообщала, что в Красноярске из-за размытия грунта произошла просадка несущей стены пятиэтажного дома и фундамента на глубину в один метр. Была проведена эвакуация жильцов подъезда и перекрыты сети водоснабжения.

«Сегодня на месте аварии будет вскрыт грунт для проверки состояния инженерных сетей и определения причины провала… Принято решение объявить угрозу возникновения ЧС муниципального характера и перевести городское звено в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

По данным городской администрации, эксперты проектной организации уже провели визуальный осмотр дома и пришли к выводу, что 2-й и 3-й подъезды пригодны для эксплуатации.

«По первому подъезду требуется проведение специальных мероприятий. В ходе заседания КЧС поручено провести подробное инструментальное обследование здания, которое позволит оценить состояние конструкций не только первого подъезда, а дома в целом и выработать план аварийно-восстановительных работ», — добавляют в мэрии.

Как уточняют власти, уже решается вопрос о предоставлении временного жилья всем нуждающимся, всего в первом подъезде, под котором просел грунт, 20 квартир. Сам дом был построен в 1960 году и не был признан аварийным.