В Красноярске объявили угрозу возникновения ЧС после просадки грунта у дома

Ранее краевая прокуратура сообщала, что в Красноярске из-за размытия грунта произошла просадка несущей стены пятиэтажного дома и фундамента на глубину в один метр. Была проведена эвакуация жильцов подъезда и перекрыты сети водоснабжения.
«Сегодня на месте аварии будет вскрыт грунт для проверки состояния инженерных сетей и определения причины провала… Принято решение объявить угрозу возникновения ЧС муниципального характера и перевести городское звено в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.
По данным городской администрации, эксперты проектной организации уже провели визуальный осмотр дома и пришли к выводу, что 2-й и 3-й подъезды пригодны для эксплуатации.
«По первому подъезду требуется проведение специальных мероприятий. В ходе заседания КЧС поручено провести подробное инструментальное обследование здания, которое позволит оценить состояние конструкций не только первого подъезда, а дома в целом и выработать план аварийно-восстановительных работ», — добавляют в мэрии.
Как уточняют власти, уже решается вопрос о предоставлении временного жилья всем нуждающимся, всего в первом подъезде, под котором просел грунт, 20 квартир. Сам дом был построен в 1960 году и не был признан аварийным.