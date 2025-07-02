В Алуште огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой территории заказника «Кастель»

В Алуште из-за возникшего в воскресенье, 29 июня, пожара выгорело 2,3 га особо охраняемой территории в заказнике «Кастель». Об этом стало известно из сообщения Ольги Шевцовой, министра экологии и природных ресурсов Республики Крым, опубликованного в ее Telegram-канале.
Она сообщила, что еще были повреждены 1,6 гектара территории лесного фонда. По предварительным данным, масштабный пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. В самом начале площадь возгорания составляла один гектар. Впоследствии из-за сильного ветра огонь распространился, и площадь пожара увеличилась до пяти гектаров.
В тушении участвовали более 600 человек, в том числе и волонтеры, 111 единиц техники, использовались вертолеты. Было осуществлено 54 сброса воды общим объемом 165 тонн. Спустя сутки, 30 июня, пожар удалось локализовать.