В Алуште огонь уничтожил 2,3 гектара особо охраняемой территории заказника «Кастель»

Она сообщила, что еще были повреждены 1,6 гектара территории лесного фонда. По предварительным данным, масштабный пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. В самом начале площадь возгорания составляла один гектар. Впоследствии из-за сильного ветра огонь распространился, и площадь пожара увеличилась до пяти гектаров.