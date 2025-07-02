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Футбольный матч перерос в массовую драку в российском городе

Термин «товарищеский матч» обрел неожиданное толкование в матче между «Славянским фондом» и «Легионом».

Термин «товарищеский матч» обрел неожиданное толкование в матче между «Славянским фондом» и «Легионом». Игроки обеих команд восприняли его несколько иначе.

В ходе поединка в любительском чемпионате на 36-й минуте футболист в синей форме выполнил подкат против оппонента в красном. Завязалась словесная перепалка, быстро переросшая в рукопашную схватку, передает паблик «АСТ-54 Новосибирск» во «ВКонтакте».

Спортивный дух мероприятия был окончательно утрачен, когда легионер толкнул оппонента, а игрок «Славянского фонда» ответил взаимностью. Мгновение спустя футболист «Легиона» стремительно атаковал соперника и силовым приемом повалил его на газон. Вмешались трибуны: болельщики выбежали на поле и коллективно избили провинившегося «красного» игрока.

В итоге дружба так и не восторжествовала, а матч был остановлен по окончании первого тайма.

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