Футбольный матч перерос в массовую драку в российском городе

В ходе поединка в любительском чемпионате на 36-й минуте футболист в синей форме выполнил подкат против оппонента в красном. Завязалась словесная перепалка, быстро переросшая в рукопашную схватку, передает паблик «АСТ-54 Новосибирск» во «ВКонтакте».