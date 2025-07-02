В Новосибирске замдиректора УК заподозрили в коррупции и злоупотреблениях

По версии следствия с ноября 2023 по март 2024 года фигурант действуя в интересах двух коммерческих организаций, организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов за наличный расчёт — без заключения официальных договоров и оформления документации. Полученные деньги он использовал по собственному усмотрению.