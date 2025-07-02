В Новосибирске замдиректора УК заподозрили в коррупции и злоупотреблениях

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении заместителя директора по развитию одной из управляющих компаний Новосибирской области. Его подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки. Основанием для возбуждения дела стали материалы УФСБ по региону. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия с ноября 2023 по март 2024 года фигурант действуя в интересах двух коммерческих организаций, организовал сбор, вывоз и утилизацию отходов за наличный расчёт — без заключения официальных договоров и оформления документации. Полученные деньги он использовал по собственному усмотрению.
Кроме того, мужчина получил более 100 тысяч рублей в качестве взятки — как лично, так и через посредника.
Обвиняемому уже предъявлено официальное обвинение, избрана мера пресечения. Следствие продолжает сбор доказательств.