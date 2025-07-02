Мужчину, убившего бойцовских псов во время нападения на 10-летнего мальчика в Алматинской области, не будут привлекать к ответственности — полиция

На крики ребенка сбежались люди, но остановить атаку не удавалось. В этот момент 66-летний Серикбек Сахайбеков, местный житель, бросился на помощь. Вооруженный лишь перочинным ножом, который он носил для рыбалки, он вступил в схватку с собаками. Двух животных ему пришлось убить, третья сбежала. Мальчика экстренно доставили в реанимацию, где после четырехчасовой операции его состояние оценили как средней тяжести. Однако ухо и, возможно, глаз спасти не удастся.