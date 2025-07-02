Мужчину, убившего бойцовских псов во время нападения на 10-летнего мальчика в Алматинской области, не будут привлекать к ответственности — полиция

30 июня на футбольном поле в Жалпаксае произошла трагедия. Питбуль и два ротвейлера, вырвавшиеся из-за ветхого забора реабилитационного центра, напали на детей, игравших в футбол. Большинство ребят успели убежать, но 10-летний Максим, сидевший на лавочке, оказался в лапах разъяренных животных. Собаки вцепились в мальчика, оторвав ему ухо и нанеся тяжелые раны головы и тела.
На крики ребенка сбежались люди, но остановить атаку не удавалось. В этот момент 66-летний Серикбек Сахайбеков, местный житель, бросился на помощь. Вооруженный лишь перочинным ножом, который он носил для рыбалки, он вступил в схватку с собаками. Двух животных ему пришлось убить, третья сбежала. Мальчика экстренно доставили в реанимацию, где после четырехчасовой операции его состояние оценили как средней тяжести. Однако ухо и, возможно, глаз спасти не удастся.
Социальные сети кипят эмоциями. Одни называют Серикбека героем: «Настоящий мужчина, спас жизнь ребенку!» Другие возмущены безответственностью владельца собак: «Хозяина надо судить, а не мальчика винить!» Прокуратура взяла дело на контроль, полиция возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Действия Серикбека признаны необходимой обороной, и его не будут привлекать к ответственности.
Мама Максима, мать-одиночка с пятью детьми, столкнулась с бедой в и без того сложной жизни. Один из ее сыновей — инвалид, семья живет в съемном жилье. Жители собирают помощь для них. Тем временем владелец собак требует компенсацию за погибших животных, не признавая своей вины. Местные требуют закрыть реабилитационный центр, откуда вырвались псы.