Shot: «Астраханский душитель» Сафарян отправился на СВО

Тем временем «петербургского душителя» Дмитро Вороненко приговорили ко второму пожизненному сроку. Маньяк, отбывающий наказание за пять убийств, признался в еще двух расправах в 2005 и 2006 годах. Преступник душил своих жертв колготками или ремнем, насиловал их тела и обворовывал. Как его ловили и зачем ему дали второй пожизненный срок, разбиралась «Вечерняя Москва».