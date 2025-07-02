Shot: «Астраханский душитель» Сафарян отправился на СВО

«Астраханский душитель» Ваган Сафарян, на счету которого три доказанные жертвы, подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону специальной военной операции на Украине. Об этом в среду, 1 июля, сообщил Telegram-канал Shot.
При этом он подписал контракт весной текущего года, после чего убыл в зону СВО в подразделение штурмовиков. Уголовное дело в отношении него по статье «Убийство двух и более лиц» приостановлено с 29 апреля, передает Telegram-канал.
В августе прошлого года сообщалось, что племянник и подражатель «домодедовского упыря» маньяк Федор Продан написал ходатайство с просьбой отправить его в зону СВО для вступления в штурмовой отряд «Шторм-Z».
Тем временем «петербургского душителя» Дмитро Вороненко приговорили ко второму пожизненному сроку. Маньяк, отбывающий наказание за пять убийств, признался в еще двух расправах в 2005 и 2006 годах. Преступник душил своих жертв колготками или ремнем, насиловал их тела и обворовывал. Как его ловили и зачем ему дали второй пожизненный срок, разбиралась «Вечерняя Москва».