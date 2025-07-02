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4-летняя девочка утонула в Шоссейном

Трагическое происшествие случилось вчера вечером в посёлке Шоссейном Гурьевского муниципального округа.

Источник: МЧС РФ

По заявке полиции водолазы поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области провели операцию по извлечению тела ребёнка из водоёма.

Несчастный случай произошёл на территории СНТ «Дельфин-5», где четырёхлетняя девочка находилась под присмотром взрослых. К несчастью, ребёнок на некоторое время исчез из поля зрения родителей, которые начали поиски, но, к сожалению, обнаружили её слишком поздно.

Спасатели МЧС оперативно отреагировали на вызов полиции и провели необходимые работы по извлечению тела девочки из водоёма. Сейчас правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.