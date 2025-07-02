4-летняя девочка утонула в Шоссейном

Несчастный случай произошёл на территории СНТ «Дельфин-5», где четырёхлетняя девочка находилась под присмотром взрослых. К несчастью, ребёнок на некоторое время исчез из поля зрения родителей, которые начали поиски, но, к сожалению, обнаружили её слишком поздно.