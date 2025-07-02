4-летняя девочка утонула в Шоссейном

По заявке полиции водолазы поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области провели операцию по извлечению тела ребёнка из водоёма.
Несчастный случай произошёл на территории СНТ «Дельфин-5», где четырёхлетняя девочка находилась под присмотром взрослых. К несчастью, ребёнок на некоторое время исчез из поля зрения родителей, которые начали поиски, но, к сожалению, обнаружили её слишком поздно.
Спасатели МЧС оперативно отреагировали на вызов полиции и провели необходимые работы по извлечению тела девочки из водоёма. Сейчас правоохранительные органы проводят все необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.