Верховный суд отказал Жукову в пересмотре дела о правах на песни «Руки вверх!»

В марте стало известно, что Сергей Жуков подал иск в Верховный суд по поводу спора о правах на фонограммы. Спор с первым продюсером группы «Руки вверх!» Андреем Маликовым и лейблом «Джем» касается 13 песен, среди которых «Ну где же вы, девчонки», «Крошка моя» и «Чужие губы».