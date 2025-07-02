Известны подробности крушения легкомоторного самолета в Приморье: владелец судна дал показания

«Я разрешил Василию самостоятельно покататься по ВПП», — пояснил следствию владелец воздушного судна, передают «Дальневосточные ведомости».
Как следует из показаний собственника самолета, он обучал местного жителя азам пилотирования. Истратий давно мечтал научиться летать и регулярно приезжал на аэродром, планируя в дальнейшем пройти подготовку в сертифицированном центре. Владелец знакомил его с оборудованием кабины, запуском двигателя и рулением по полосе, неоднократно доверяя выполнение этих операций самостоятельно.
В день происшествия собственник вновь разрешил Василию совершить руление по взлетно-посадочной полосе. По его словам, запуск двигателя и начальное движение проходили нормально. Владелец в этот момент находился в ангаре, занимаясь своими делами. Однако вскоре он услышал нехарактерный для руления рев мотора. Выбежав наружу, он увидел, как самолет, взлетевший под углом около 60 градусов, рухнул с высоты 15−20 метров. Машина упала в 80 метрах правее ВПП.
Самолет Zlin-142 получил значительные разрушения, находившийся на борту мужчина погиб на месте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшего смерть человека. Ход расследования контролирует Дальневосточная транспортная прокуратура. Для расследования причин катастрофы Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая уже приступила к работе.
Напомним, по факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. Мужчина погиб на месте происшествия.