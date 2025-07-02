Известны подробности крушения легкомоторного самолета в Приморье: владелец судна дал показания

В день происшествия собственник вновь разрешил Василию совершить руление по взлетно-посадочной полосе. По его словам, запуск двигателя и начальное движение проходили нормально. Владелец в этот момент находился в ангаре, занимаясь своими делами. Однако вскоре он услышал нехарактерный для руления рев мотора. Выбежав наружу, он увидел, как самолет, взлетевший под углом около 60 градусов, рухнул с высоты 15−20 метров. Машина упала в 80 метрах правее ВПП.