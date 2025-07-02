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65-летний самарец попался на уловку мошенников и перевел им 3 млн рублей

Горожанина развели аферисты в ролях представителя «Госуслуг», правоохранителя и специалиста Центрального банка.

Горожанина развели аферисты в ролях представителя «Госуслуг», правоохранителя и специалиста Центрального банка, объяснили в региональном главке.

Первый отправил сообщение с просьбой назвать код из смс для сохранения накоплений. Самарец согласился и уточнил данные. Позже позвонил второй и сообщил о попытке хищения средств и оформления кредита.

Добавил: помочь в этой ситуации может только сотрудник ЦБ. Последний предложил отправить деньги на якобы безопасный счет. Местный поверил и скинул 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Недавно рассказывали о 20-летней девушке, которая передала аферистам 100 тыс. рублей.

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