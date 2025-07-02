Во Владивостоке осудили китайца на семь лет за взятку миграционной службе

Во вторник, 1 июля, Фрунзенский районный суд Владивостока вынес приговор гражданину КНР Люй Лунсюэ по делу о даче взятки должностному лицу в крупном размере. Об этом написало издание «Золотой мост». Суд признал иностранца виновным по пункту «б» части 4 статьи 291 УК РФ, предусматривающей наказание за передачу взятки должностному лицу в крупном размере.
По материалам дела, Люй Лунсюэ передал старшему инспектору отдела по оформлению документов отделения по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю 200 тысяч рублей. Однако взятка не удалась: инспектор действовала в рамках «оперативного эксперимента», организованного сотрудниками УФСБ Приморья после обращения самой женщины.
В ходе слушаний сторона защиты настаивала на провокации со стороны оперативных служб. Адвокат утверждал, что инициатива передачи взятки исходила не от подсудимого, а была спровоцирована неким «Иваном», которого Люй Лунсюэ воспринимал как сотрудника ФСБ. По словам обвиняемого, этот человек по телефону настаивал на необходимости срочно оформить разрешение на временное проживание, угрожая неприятными последствиями для самого Лунсюэ и его дочери в случае отказа.
Адвокат обратил внимание суда на то, что сумма взятки впервые прозвучала в разговоре подсудимого с инспектором только 5 декабря 2024 года, однако в документах о проведении оперативно-розыскных мероприятий эта сумма фигурировала задолго до этой даты. Ходатайство защиты об ознакомлении с соответствующей аудиозаписью было отклонено, однако позже адвокат смог изучить материалы дела.
В ходе судебного заседания инспектор подтвердила, что Лунсюэ неоднократно ссылался на некоего «Ивана» в своих разговорах. При этом личность этого человека так и не была установлена, его не вызывали в суд и не допрашивали.
В прениях государственный обвинитель запросил для подсудимого наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима и штрафом в размере трёх миллионов рублей.
В последнем слове китаец выразил сожаление о случившемся, признал факт передачи денег, однако отметил, что действовал под давлением третьих лиц. Он попросил прощения у дочери и матери, подчеркнув, что считает Россию своей второй родиной и хотел бы продолжить жить и работать во Владивостоке.
Суд не принял аргументы защиты о провокации и назначил иностранцу наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.