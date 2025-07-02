Во Владивостоке осудили китайца на семь лет за взятку миграционной службе

В ходе слушаний сторона защиты настаивала на провокации со стороны оперативных служб. Адвокат утверждал, что инициатива передачи взятки исходила не от подсудимого, а была спровоцирована неким «Иваном», которого Люй Лунсюэ воспринимал как сотрудника ФСБ. По словам обвиняемого, этот человек по телефону настаивал на необходимости срочно оформить разрешение на временное проживание, угрожая неприятными последствиями для самого Лунсюэ и его дочери в случае отказа.