Полицейские и приставы Самарской области взыскали с должников около 1 млн рублей

Местные правоохранители проводили рейды с 23-го по 27 июня нынешнего года. Подробностями поделились представители регионального главка.
Всего полицейские и приставы организовали 225 профильных мероприятий и пресекли 263 нарушения. С граждан с задолженностями по уплате административных штрафов взыскали порядка миллиона рублей.
Кому-то их выписывали в двойном размере, кого-то арестовывали на 15 суток.
Например, местного предпринимателя оштрафовали на 250 тыс. рублей за продажу спиртного без лицензии. Но тот деньги переводить не спешил. В итоге правоохранители конфисковали телефон.
А на днях писали, что самарские приставы взыскали 250 тыс. рублей с самарца, который до смерти забил любовника жены.
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