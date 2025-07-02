Дело возбудили на мужчину за оправдание атаки БПЛА на резиденцию Путина в Кремле

В Крыму возбудили уголовное дело на мужчину за оправдание вражеской атаки беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Кремле. Об этом в среду, 2 июля, сообщают представители управления ФСБ РФ.
«Мужчина, используя псевдоним Ай Яй, со своей страницы в мессенджере Telegram разместил комментарий, содержащий публичное оправдание атаки БПЛА на резиденцию президента РФ в Кремле», — говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники устанавливают все детали и мотивы произошедшего. Расследование продолжается.
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