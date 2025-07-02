Юноша и двое подростков утонули в озере в российском регионе

В Приморском крае завершились поиски трех несовершеннолетних, пропавших во время купания в озере близ села Абрамовка. Спасатели МЧС обнаружили тела двух подростков и 18-летнего юноши, сообщает региональное управление ведомства, сообщает «МК во Владивостоке».
Трагедия произошла вечером 1 июля. По предварительным данным, молодые люди отправились к водоему, но не вернулись домой. На берегу были найдены их личные вещи. К поискам сразу подключились водолазы и спасательные службы.
«Сегодня тела всех троих погибших были подняты со дна озера и переданы полиции», — сообщили в МЧС.
Обстоятельства трагедии выясняются. Следственные органы проверяют, соблюдались ли правила безопасности на водоеме. На месте продолжают работать правоохранители и оперативные службы.
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