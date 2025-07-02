В Омской области на озере погиб 17-летний юноша

В Омской области расследуют детали гибели 17-летнего юноши. Трагедия произошла на озере в Тюкалинске 1 июля.
По предварительным данным, трое несовершеннолетних находились на пляже у озера. Воспользовавшись катамараном, оставленным на берегу, они отправились на нем вплавь на расстояние 150−200 метров от берега. Однако судно начало тонуть, и подростки приняли решение добираться до суши самостоятельно. Двое из них справились с этой задачей, но один юноша, к сожалению, не смог доплыть и утонул.
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области.
На место трагедии выезжал Тюкалинский межрайонный прокурор Андрей Амельченко. Следственные органы уже возбудили уголовное дело по факту случившегося. Ход расследования взят прокуратурой под контроль.
В рамках проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на водных объектах. Особое внимание уделят вопросам содержания и контроля за использованием плавсредств, а также организации надзора за безопасностью на пляжах. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
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