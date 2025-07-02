В Омской области на озере погиб 17-летний юноша

По предварительным данным, трое несовершеннолетних находились на пляже у озера. Воспользовавшись катамараном, оставленным на берегу, они отправились на нем вплавь на расстояние 150−200 метров от берега. Однако судно начало тонуть, и подростки приняли решение добираться до суши самостоятельно. Двое из них справились с этой задачей, но один юноша, к сожалению, не смог доплыть и утонул.