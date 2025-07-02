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В Барановичах такси с пассажирами врезалось в забор

Автомобиль такси с пассажирами врезался в забор в Барановичах.

Источник: Комсомольская правда

В Барановичах такси с пассажирами врезалось в забор. Подробности сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.

Согласно предварительным данным, 1 июля, во вторник, примерно в 19.50 42-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля такси Volkswagen, неподалеку от дома № 111 по улице Куйбышева не справился с управлением. Авто выехало за пределы проезжей части и врезалось в забор.

В УВД уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия было повреждено два пролета забора. Также сказало, что в автомобиле такси находилось два пассажира — они не пострадали.

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