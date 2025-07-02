Дело о госизмене завели на мужчину, фотографировавшего томские военные объекты

Сотрудники УФСБ по Томской области задержали мужчину, который снимал военные объекты и передавал фотографии украинским спецслужбам. По этому факту возбуждено уголовное дело. Об этом в среду, 2 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Выражая приверженность украинской стороне, обвиняемый осуществлял фотофиксацию военных объектов, расположенных на территории Томской области. Подготовленный материал направлял в адрес противника для дальнейшего его использования при планировании и совершении диверсионно-террористических актов, — говорится в сообщении.
В УФСБ уточнили, что дело возбуждено по статье 275 УК РФ, которая предусматривает ответственность за государственную измену, передает ТАСС.
Жителя Мурманска посадили на 13 лет в тюрьму по статье о госизмене. Гражданин 2000 года рождения сам связался с представителем Вооруженных сил Украины и захотел вступить в ряды украинской армии. До этого ФСБ уже выносила обвиняемому официальное предупреждение о недопустимости совершения действий, подпадающих под статью 275 УК РФ «Госизмена».