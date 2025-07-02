В США дайверы обнаружили авто с останками человека, которого искали 15 лет

Дайверы Дэн Притчард и Билл Макинтош при погружении в океан близ пляжа Сидар-Бич в Лонг-Айленде обнаружили автомобиль с человеческими останками, передает Fox News.
По словам мужчин, они использовали специальные камеры, чтобы заглянуть в салон, где увидели скелет.
Дайверы сразу же вызвали правоохранителей, которые извлекли машину из воды.
«Предположительно, останки принадлежат уроженцу Лонг-Айленда Роберту Лонгу, который пропал без вести в декабре 2010 года в возрасте 62 лет, когда ехал в местный винный магазин на автомобиле», — говорится в материале.
Сейчас эксперты проводят исследования, чтобы точно установить личность погибшего.
Издание отмечает, что Притчард и Макинтош специализируются на поисках пропавших без вести. Они собираются и дальше погружаться вниз по Восточному побережью, по их предположениям, они смогут обнаружить еще около 50 человек, которые когда-то пропали.
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