Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ: житель Томской области отправлял Украине фотографии военных объектов

Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело о госизмене.

Источник: Аргументы и факты

Силовики задержали жителя Томской области, который фотографировал военные объекты в регионе и отправлял снимки украинским спецслужбам. Об этом сообщило УФСБ РФ по региону.

Следственное отделение ведомства возбудило уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). В управлении Службы безопасности отметили, что фотографии предназначались для использования при организации диверсионно-террористических актов.

На днях в Пермском крае за госизмену осудили местного фотографа и музыканта Григория Скворцова. Мужчине назначили 16 лет исправительной колонии строгого режима.