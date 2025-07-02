ФСБ: житель Томской области отправлял Украине фотографии военных объектов

Силовики задержали жителя Томской области, который фотографировал военные объекты в регионе и отправлял снимки украинским спецслужбам. Об этом сообщило УФСБ РФ по региону.
Следственное отделение ведомства возбудило уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). В управлении Службы безопасности отметили, что фотографии предназначались для использования при организации диверсионно-террористических актов.
На днях в Пермском крае за госизмену осудили местного фотографа и музыканта Григория Скворцова. Мужчине назначили 16 лет исправительной колонии строгого режима.