Shot: астраханский душитель отправился в зону СВО

В 1998 году «астраханский душитель» совершил два убийства за 45 тысяч рублей. Тогда он убил 67-летнюю женщину и ее 37-летнюю дочь. Затем, уже в 2004 году, совершил третье убийство из-за карточного долга, после которого его и задержали. В 2023 году его выпустили раньше срока, но потом арестовали снова из-за причастности к другим убийствам.