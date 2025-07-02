Таможенники пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным вывозом автомобилей в Таджикистан

В результате оперативных мероприятий было задержано 8 человек. Было установлено, что они переправили в соседнюю страну 59 автомобилей марок BYD, Volkswagen, Kaiyi X3, Honda, Geometry, FAW ID4 и других. За каждый автомобиль преступники получали от 100 до 200 долларов. Все транспортные средства впоследствии были незаконно реализованы на территории Таджикистана.