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Таможенники пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся незаконным вывозом автомобилей в Таджикистан

Vaib.uz (Узбекистан. 2 июля). Сотрудники Таможенного комитета Узбекистана пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась вывозом зарегистрированных в республике легковых автомобилей в Таджикистан с последующей их незаконной продажей.

В результате оперативных мероприятий было задержано 8 человек. Было установлено, что они переправили в соседнюю страну 59 автомобилей марок BYD, Volkswagen, Kaiyi X3, Honda, Geometry, FAW ID4 и других. За каждый автомобиль преступники получали от 100 до 200 долларов. Все транспортные средства впоследствии были незаконно реализованы на территории Таджикистана.

Задержанные заявили, что они якобы не знали, что происходит с автомобилями после их передачи. По их словам, они просто перегоняли машины и передавали их получателям на территории соседнего государства.

Судя по всему, преступная схема заключалась в следующем: участники группировки брали автомобили у частных лиц в аренду по доверенности, перегоняли их в Таджикистан, где транспорт продавался по заниженной цене, в том числе на запчасти.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, материалы переданы в следственные органы.

Таможенный комитет призывает граждан быть бдительными при передаче своих автомобилей другим лицам по доверенности. Если у вас возникли проблемы с возвратом транспортного средства или появились подозрения, что оно могло быть вывезено за пределы страны, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы.