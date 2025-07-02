Из России депортируют 27 иностранцев за незаконную добычу золота

В Амурской области выявлен случай незаконной добычи золота с участием иностранных граждан. По данным областной прокуратуры, группа из 27 человек вела работы на участке близ реки Гилюй, в 40 км от поселка Кировский. Правоохранительные органы приняли решение о принудительном выдворении нарушителей за пределы России.