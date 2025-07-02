Из России депортируют 27 иностранцев за незаконную добычу золота

В Амурской области выявлен случай незаконной добычи золота с участием иностранных граждан. По данным областной прокуратуры, группа из 27 человек вела работы на участке близ реки Гилюй, в 40 км от поселка Кировский. Правоохранительные органы приняли решение о принудительном выдворении нарушителей за пределы России.
Параллельно проводится проверка по факту незаконного привлечения иностранцев к трудовой деятельности.
В ходе расследования установлено, что незаконные работы нанесли ущерб лесным насаждениям на сумму свыше 4 млн рублей. Прокуратура Зейского района передала материалы в местный отдел МВД для решения вопроса об уголовном преследовании. На основании предоставленных данных возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере).
Надзорное ведомство подчеркивает, что подобные нарушения наносят серьезный урон природным ресурсам и экономике региона.
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