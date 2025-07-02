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Депздрав Москвы показал видео госпитализации пострадавших при ударе дронов в Ижевске

Двое пострадавших при атаке украинских дронов на Ижевск доставлены в Москву и госпитализированы в НИИ им. Склифосовского. Они находятся в тяжёлом состоянии, сообщает пресс-служба столичного Департамента здравоохранения.

Источник: Life.ru

Пострадавших при ударе БПЛА в Ижевске госпитализировали в московские больницы. Видео © Telegram / «Московская медицина».

«Двое в тяжёлом состоянии были госпитализированы санавиацией в НИИ им. Склифосовского. Ещё двое направлены в НИИ нейрохирургии им. Бурденко, один пострадавший — в НМХЦ им. Пирогова», — говорится в сообщении.

Пострадавший ребёнок доставлен в ЦИТО им. Приорова.

Напомним, ранее спецборт МЧС РФ доставил в столицу шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске. Спецборт МЧС РФ доставил в столицу шесть пострадавших при атаке БПЛА в Ижевске. В результате удара дронов ВСУ типа «Лютый» на предприятие в Удмуртии погибли три человека. По последним данным, число пострадавших возросло до 45 человек. Семьям погибших при атаке дронов власти обещали выплатить по 1,5 млн рублей.

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