Автобус № 75 увяз в яме и парализовал движение в Самаре 2 июля 2025 года

2 июля в Самаре произошёл инцидент с пассажирским автобусом маршрута № 75. Транспортное средство застряло в глубокой яме на пересечении Зубчаниновского шоссе и Днепровского проезда, когда следовало по маршруту к остановке «Аэропорт-2».
Последствия происшествия:
▪️ Движение на участке временно ограничено;
▪️ Маршруты №№ 27, 75 и 87 перенаправлены по улице Литвинова;
▪️ Конечная остановка изменена на «улица Магистральная».
По данным компании «Самара Авто Газ», осуществляющей перевозки, время восстановления нормального движения пока не определено. Для эвакуации застрявшего автобуса потребуется специальная техника.
На месте работают сотрудники дорожных служб. Водителям, следующим по данному маршруту, рекомендуется заранее планировать альтернативные пути.
Официальные представители городской администрации пока не прокомментировали состояние дорожного покрытия на проблемном участке.
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