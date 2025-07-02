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Полицейские поймали 21-летнего самарца с судимостью, который ограбил сверстника

Это случилось в Октябрьском районе города на улице Центральной. Горожанин стащил телефон и пытался убежать от правоохранителей. Сейчас проходит по уголовному делу.

Это случилось в Октябрьском районе города на улице Центральной. Горожанин стащил телефон и пытался убежать от правоохранителей. Сейчас проходит по уголовному делу, сообщили в областном ГУ МВД.

Злоумышленник попросил гаджет для звонка. Парень отказал. После самарец выхватил телефон и скрылся. Пострадавший обратился за помощью к полицейским. Через 15 минут около дома на Московском шоссе заметили подозреваемого.

Тот попытался скрыться, но правоохранители поймали его и отвезли в отдел. При нем же был телефон. Также сотрудники выяснили: ранее молодого горожанина привлекали к ответственности за кражу в Советском районе. Работы нет, не учится.

До этого писали, что в Жигулевске задержали грабителя, срывавшего с женщин золотые украшения.

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