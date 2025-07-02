Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трем годам колонии

«Признать Бурдина виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал судья.
Бурдин признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ранее местные СМИ сообщали, что причиной уголовного дела в отношении Бурдина стала драка с его участием.
«Смысловые галлюцинации» — рок-группа из Екатеринбурга. Представители свердловского рок-клуба получили известность в 1990-х годах. Их самые популярные песни — «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Розовые очки», «Разум когда-нибудь победит» и другие.