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Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трем годам колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил три года колонии общего режима сооснователю группы «Смысловые галлюцинации» Владимиру Бурдину по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Признать Бурдина виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сказал судья.

Бурдин признан виновным по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ранее местные СМИ сообщали, что причиной уголовного дела в отношении Бурдина стала драка с его участием.

«Смысловые галлюцинации» — рок-группа из Екатеринбурга. Представители свердловского рок-клуба получили известность в 1990-х годах. Их самые популярные песни — «Вечно молодой», «Зачем топтать мою любовь», «Розовые очки», «Разум когда-нибудь победит» и другие.