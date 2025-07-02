Крымчанину грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма

В ходе расследования по месту жительства подозреваемого был обнаружен и изъят персональный компьютер, который использовался для совершения противоправных действий. На гражданина завели уголовное дело. Следственный отдел УФСБ ведет расследование. Преступнику грозит до семи лет лишения свободы.