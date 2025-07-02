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Крымчанину грозит до семи лет колонии за оправдание терроризма

Мужчина оправдывал атаку дронов на Кремль.

Источник: Комсомольская правда

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о задержании 50-летнего жителя Керчи, подозреваемого в оправдании терроризма в интернете.

скрываясь под псевдонимом Мужчина, оставил комментарий в Telegram, оправдывая атаку дронов на резиденцию президента в Кремле. Эксперты обнаружили в его сообщении элементы оправдания терроризма.

В ходе расследования по месту жительства подозреваемого был обнаружен и изъят персональный компьютер, который использовался для совершения противоправных действий. На гражданина завели уголовное дело. Следственный отдел УФСБ ведет расследование. Преступнику грозит до семи лет лишения свободы.