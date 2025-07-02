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Женщина-курьер мошенников задержана после обмана москвички на 6,3 млн руб

Полицейские Басманного района столицы задержали 44-летнюю женщину-курьера телефонных мошенников, выманивших у 76-летней пенсионерки 6,3 млн руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин.

Источник: РИА "Новости"

«Предварительно установлено, что в апреле 2025 года пенсионерке, проживающей на ул. Ладожская, позвонил неизвестный, который сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит, чтобы в дальнейшем финансировать противоправную деятельность. Звонивший велел обналичить все свои сбережения с банковских счетов и передать их курьеру якобы для дальнейшей проверки. Введенная в заблуждение гражданка в течение нескольких дней передавала свои сбережения, в том числе в иностранной валюте, женщине-курьеру. Спустя время москвичка поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию. Общий материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил около 6,3 млн руб.», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе розыска полицейские в Студеном проезде задержали 44-летнюю жительницу Москвы. Женщина призналась, что эту работу нашла в сети. Она забирала деньги у пожилых людей и передавала третьим лицам за вознаграждение. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурантка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 10 лет лишения свободы. Полицейские устанавливают организаторов и соучастников преступления.