Женщина-курьер мошенников задержана после обмана москвички на 6,3 млн руб

«Предварительно установлено, что в апреле 2025 года пенсионерке, проживающей на ул. Ладожская, позвонил неизвестный, который сообщил, что на ее имя злоумышленники пытаются оформить кредит, чтобы в дальнейшем финансировать противоправную деятельность. Звонивший велел обналичить все свои сбережения с банковских счетов и передать их курьеру якобы для дальнейшей проверки. Введенная в заблуждение гражданка в течение нескольких дней передавала свои сбережения, в том числе в иностранной валюте, женщине-курьеру. Спустя время москвичка поняла, что ее обманули, и обратилась за помощью в полицию. Общий материальный ущерб в рублевом эквиваленте составил около 6,3 млн руб.», — сказал собеседник агентства.