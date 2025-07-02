У самолета Nordwind сдулись колеса при посадке в Сочи

«О переносе рейса всем пассажирам сообщили только после регистрации и его теоретического взлета в 19:30 по Москве. Перенос был на 22:20. В 21:55 пришло оповещение, что рейс будет выполнен в 04:05 утра, а потом в 04:50», — говорится в сообщении.