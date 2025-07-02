Лесные пожары вернулись в Свердловскую область

Ранее в МЧС рассказали, что с начала пожароопасного сезона площадь лесных пожаров в регионе сократилось на 46% к уровню прошлого года. В текущем году было зарегистрировано 164 ландшафтных пожара на площади 99 га. Одновременно с этим специалисты МЧС составили в отношении свердловчан почти 1,7 тыс. протоколов за разведение костров и прочие нарушения особого противопожарного режима.