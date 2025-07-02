Ричмонд
+23°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лесные пожары вернулись в Свердловскую область

В Свердловской области снова горят леса.

В Свердловской области зафиксированы лесные пожары. Площадь возгорания составляет 14 га, сообщает Авиалесоохрана.

«Три пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 14 га», — говорится в ежедневной сводке ведомства.

Ранее в МЧС рассказали, что с начала пожароопасного сезона площадь лесных пожаров в регионе сократилось на 46% к уровню прошлого года. В текущем году было зарегистрировано 164 ландшафтных пожара на площади 99 га. Одновременно с этим специалисты МЧС составили в отношении свердловчан почти 1,7 тыс. протоколов за разведение костров и прочие нарушения особого противопожарного режима.