Суд приговорил к трем годам сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Бурдина

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил к трем годам колонии сооснователя рок-группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом в среду, 1 июля, сообщила свердловская прокуратура.
— Осужденный 11 ноября 2024 года в процессе распития алкогольных напитков на кухне в квартире дома по улице Энергостроителей города Екатеринбург в ходе словесного конфликта, из личных неприязненных отношений умышленно нанес своему знакомому удар хозяйственным ножом в область живота, причинив ему «колото-резаную» рану в области передней брюшной стенки, — говорится в Telegram-канале прокуратуры.
Еще 6 февраля суд в Екатеринбурге продлил арест до 11 марта Владимиру Бурдину. Уточнялось, что во время судебного заседания подозреваемый признал свою вину. Ранее сообщалось, что Бурдин напал на человека, после чего его задержали и отправили на принудительное лечение в психоневрологический диспансер в Екатеринбурге.