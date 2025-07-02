Суд приговорил к трем годам сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Бурдина

Еще 6 февраля суд в Екатеринбурге продлил арест до 11 марта Владимиру Бурдину. Уточнялось, что во время судебного заседания подозреваемый признал свою вину. Ранее сообщалось, что Бурдин напал на человека, после чего его задержали и отправили на принудительное лечение в психоневрологический диспансер в Екатеринбурге.