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Суд в Екатеринбурге арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля шестого фигуранта дела о преступной группе Шахина Лалаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: © РИА Новости

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля пятерых обвиняемых — Сафаровых Аяза, Акифа, Мазахира, Бакира и Ахлимана Гянджиева. В среду меру пресечения избрали шестому фигуранту — Шахину Лалаеву.

«Шахина Лалаева заключить под стражу до 19 июля», — сказала судья.

Журналистам фигурант заявил, что вину свою не признает, от прессы прятался за кепкой.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы. Как уточняли в СК РФ и суде, всего фигурантов шесть, по версии следствия, они «входили в состав этнической преступной группы» и причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.