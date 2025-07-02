Суд в Екатеринбурге арестовал шестого фигуранта дела об ОПГ

Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы. Как уточняли в СК РФ и суде, всего фигурантов шесть, по версии следствия, они «входили в состав этнической преступной группы» и причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.