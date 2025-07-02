Мошенники разработали новую схему обмана с «единым агрегатором госуслуг»

С 1 июня 2025 года в силу вступил закон, который запрещает государственным органам и коммерческим организациям использовать иностранные мессенджеры для общения с гражданами и клиентами.
Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мошенники разработали схему под названием «Единый агрегатор государственных услуг». Они рассчитывают, что жертва слышала о законе, ограничивающем использование определённых каналов связи, но не до конца понимает его суть.
Звонки поступают от технических сотрудников «нового информационного сервиса», который, по словам звонящего, является «единым агрегатором всех государственных услуг». Этот сервис позволяет одному оператору переключаться между различными ведомствами.
Ранее в МВД России рассказали о мошеннической схеме, замаскированной под обучение торговле криптовалютами. Целью мошенников является оценка уровня финансовой грамотности потенциальной жертвы.