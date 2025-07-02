Мошенники разработали новую схему обмана с «единым агрегатором госуслуг»

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мошенники разработали схему под названием «Единый агрегатор государственных услуг». Они рассчитывают, что жертва слышала о законе, ограничивающем использование определённых каналов связи, но не до конца понимает его суть.