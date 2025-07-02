Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дрона ВСУ предприятия в Ижевске

Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на предприятие в Ижевске. Отмечается, что некоторым понадобилась транспортировка в Москву. В числе шести человек, которых доставили в Москву после атаки беспилотного летательного аппарата в Ижевске, есть ребёнок. Также ведомство обратило внимание, что двое из госпитализированных — в тяжёлом состоянии. Информация об этом есть в Telegram-канале департамента здравоохранения города Москвы.
«Авиамедицинская бригада Центра медицины катастроф доставила шесть пострадавших, в числе которых — ребёнок. Двое в тяжёлом состоянии были госпитализированы санавиацией в НИИ им. Склифосовского», — говорится в сообщении от ведомства.
Напомним, украинские беспилотники атаковали предприятие в Ижевске. В результате удара несколько человек погибло. В тот же день ВСУ нанесли удар по мирным городам ЛНР и ДНР, там также есть жертвы. Сообщается, что в Кремле решительно осудили удары Украины по мирным городам России.