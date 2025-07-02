Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дрона ВСУ предприятия в Ижевске

Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке беспилотника ВСУ на предприятие в Ижевске. Отмечается, что некоторым понадобилась транспортировка в Москву. В числе шести человек, которых доставили в Москву после атаки беспилотного летательного аппарата в Ижевске, есть ребёнок. Также ведомство обратило внимание, что двое из госпитализированных — в тяжёлом состоянии. Информация об этом есть в Telegram-канале департамента здравоохранения города Москвы.