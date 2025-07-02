Удалось опознать еще одного россиянина, арестованного в Азербайджане

Днем ранее сообщалось, что в Баку на четыре месяца арестовали двух из восьми россиян, которых задержали якобы за транзит наркотиков и киберпреступления. Также суд заключил под стражу на срок четыре месяца главного редактора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и его шеф-редактора Евгения Белоусова.