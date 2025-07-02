Удалось опознать еще одного россиянина, арестованного в Азербайджане

Стало известно, что еще один задержанный в Азербайджане россиянин — это Дмитрий Федоров из Санкт-Петербурга. Его обвиняют якобы в наркоторговле и киберпреступлениях. Об этом в среду, 2 июля, сообщил Telegram-канал Baza.
Уточняется, что задержанному 22 года, раньше он учился в архитектурно-строительном университете. При этом факт задержания подтвердил его отчим. По данным Telegram-канала, он приехал в Баку несколько месяцев назад.
Всех задержанных россиян подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами, а также кибермошенничестве.
Днем ранее сообщалось, что в Баку на четыре месяца арестовали двух из восьми россиян, которых задержали якобы за транзит наркотиков и киберпреступления. Также суд заключил под стражу на срок четыре месяца главного редактора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и его шеф-редактора Евгения Белоусова.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения дружбы между Россией и Азербайджаном очень важны. Она отметила, что существует «немало тех, кто хочет на этом просто “нагреть руки”.