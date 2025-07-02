Автора песни «Вечно молодой, вечно пьяный» приговорили к трём годам колонии за нападение с ножом

«Признать Бурдина виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года с ограничением свободы на один год, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — огласил приговор судья.
Музыканта осудили по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Владимир Евгеньевич Бурдин — андеграундный поэт, автор песен, певец и мультиинструменталист из Екатеринбурга, один из основателей группы «Смысловые галлюцинации», лидер собственной группы «Близкие покойного». Автор песен «Вечно молодой, вечно пьяный», «Сибирь», известной в исполнении группы «Пилот», «Молодость», «Тюлени» и других. В последнее время выступал сольно и с группой «Братья Агафуровы».
Сам инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Сразу же после нападения полиция задержала 52-летнего поэта и отправила на принудительное лечение в психдиспансер. Затем его перевели в СИЗО. Сторона защиты пыталась обжаловать арест, но суд прошение не удовлетворил.