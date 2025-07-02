Автора песни «Вечно молодой, вечно пьяный» приговорили к трём годам колонии за нападение с ножом

Сам инцидент произошёл в ноябре 2024 года. Сразу же после нападения полиция задержала 52-летнего поэта и отправила на принудительное лечение в психдиспансер. Затем его перевели в СИЗО. Сторона защиты пыталась обжаловать арест, но суд прошение не удовлетворил.